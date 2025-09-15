Presidente da AGEMS visita sede da Way Brasil por melhorias nas rodovias

A sede da Way Brasil, localizada em Chapadão do Sul, recebeu na última semana a visita do presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), Carlos Alberto de Assis. Ele foi recepcionado pelo diretor-presidente da concessionária, Paulo Nunes Lopes, e pelo diretor das unidades Way-306 e Way-112, Claudio Taira.

A reunião teve como objetivo fortalecer o diálogo entre a agência reguladora e a concessionária, abordando estratégias para aprimorar a qualidade dos serviços nas rodovias sob concessão da Way Brasil no estado. “É fundamental estarmos próximos das concessionárias, conhecendo a estrutura e os serviços oferecidos à população. A AGEMS tem o compromisso de garantir que as concessões cumpram sua função de levar segurança, qualidade e eficiência aos usuários”, destacou Carlos Alberto de Assis.

A visita institucional marca mais um passo no alinhamento entre poder público e setor privado em prol da melhoria da infraestrutura viária de Mato Grosso do Sul. A Way Brasil administra trechos importantes como a MS-306, a MS-112, trechos da BR-158 e BR-436 e, em parceria com a Kinea, a BR-262.

