Menu
Menu Busca segunda, 15 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Presidente da AGEMS visita sede da Way Brasil por melhorias nas rodovias

A visita institucional marca mais um passo no alinhamento entre poder público e setor privado em prol da infraestrutura viária do Estado

15 setembro 2025 - 12h15Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A sede da Way Brasil, localizada em Chapadão do Sul, recebeu na última semana a visita do presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), Carlos Alberto de Assis. Ele foi recepcionado pelo diretor-presidente da concessionária, Paulo Nunes Lopes, e pelo diretor das unidades Way-306 e Way-112, Claudio Taira.

A reunião teve como objetivo fortalecer o diálogo entre a agência reguladora e a concessionária, abordando estratégias para aprimorar a qualidade dos serviços nas rodovias sob concessão da Way Brasil no estado. “É fundamental estarmos próximos das concessionárias, conhecendo a estrutura e os serviços oferecidos à população. A AGEMS tem o compromisso de garantir que as concessões cumpram sua função de levar segurança, qualidade e eficiência aos usuários”, destacou Carlos Alberto de Assis.

A visita institucional marca mais um passo no alinhamento entre poder público e setor privado em prol da melhoria da infraestrutura viária de Mato Grosso do Sul. A Way Brasil administra trechos importantes como a MS-306, a MS-112, trechos da BR-158 e BR-436 e, em parceria com a Kinea, a BR-262.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Feirão acontece entre os dias 16 e 19 de outubro
Cidade
Com propósito de ajudar na casa própria, Feirão MS Moradia acontece em outubro na Capital
Carreta-Escola do Senac leva cursos curtos gratuitos de gastronomia ao Pátio Central
Cidade
Carreta-Escola do Senac leva cursos curtos gratuitos de gastronomia ao Pátio Central
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Capataz é condenado a 19 anos de prisão por matar gerente de fazenda em Campo Grande
Incêndio foi combatido pelo Corpo de Bombeiros
Cidade
JD1TV: Incêndio em mata do Parque dos Poderes assusta e mobiliza Bombeiros
Geovana foi diagnosticada com Leucemia Linfoblástica Linfótica
Cidade
Família faz apelo por doação urgente de sangue O- para menina com leucemia
A campanha é um convite à solidariedade
Cidade
Campanha arrecada brinquedos para o Dia das Crianças; saiba como doar
Amigos e familiares se mobilizaram para doar sangue
Cidade
Primeira ação em homenagem a Luiz Torchetti marca início da Fundação Mova-se
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"
Justiça
STJ mantém Jamilzinho em presídio federal e destaca "acentuada periculosidade"
Maskot/Getty Images
Cidade
Campo Grande cria política contra adultização e sexualização infantil na internet
Vereador Ronilço Guerreiro
Cidade
Feiras livres da Capital são reconhecidas como patrimônio cultural e imaterial

Mais Lidas

Geovana foi diagnosticada com Leucemia Linfoblástica Linfótica
Cidade
Família faz apelo por doação urgente de sangue O- para menina com leucemia
Autor de furtos imobilizado por moradores
Polícia
JD1TV: Moradores capturam homem furtando fios e o amarram com corrente
Luiz deixou o hospital sem receber alta médica
Polícia
Homem que fugiu de hospital é encontrado morto no matagal em Três Lagoas
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Comportamento
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor