Presidente do Rotary Club de Nova Andradina, falece devido a covid-19

Morreu nesta sexta-feira (9), Sandro Yoshihara, presidente do Rotary Club de Nova Andradina, devido a complicações causadas pela covid-19.

Sandro apresentou sintomas no dia 26 de setembro, quando foi hospitalizado na Caixa de Assistência ao Servidor do Estado de Mato Grosso do Sul (CASSEMS). Em seguida, no dia 28, ele onde foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em Dourados, tendo complicações em seu quadro de saúde, vindo a falecer nesta sexta-feira (09).

Além de presidente do Rotary Club, Sandro também era empresário do ramo de tratores na região.

