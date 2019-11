Presidente do Sindimóveis comemora recuperação do setor

O presidente do Sindicato de Corretores de imóveis de Mato Grosso do Sul (Sindimóveis-MS), João Araújo Filho, está confiante na retomada do aquecimento do mercado imobiliário. Após bater recorde em 2014, e sofrer os efeitos da crise econômica, o financiamento de imóveis tem previsão de voltar a crescer já a partir do fim do ano projetando 2020 em alta.

O presidente participou na manhã desta quarta-feira (27) do programa Primeira Página. João Araújo reforçou a maior segurança que o comprador tem é fazer negócio com a participação do corretor de imóveis, exigindo a carteira do profissional certificando que está habilitado a exercer a profissão.

João informou que o mercado vem apresentando melhorias, já 3 incorporadas lançaram imóveis em Mato Grosso do Sul e os pequenos construtores estão esperançosos devido as novas linhas de financiamento.

‘’A maior segurança que tem na hora de adquirir seu imóvel é fazer a escritura. Tivemos uma reunião com TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) e demais entidades do setor para rever os valores das taxas. O projeto foi encaminhado para Assembleia à espera da aprovação. A diminuição prevista é de 10%. Não é o ideal, mas é um grande avanço", comenta o presidente.

