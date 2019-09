Presidente do Sintect-MS vai à ALEMS e faz apelo pela não privatização

Mauro Silva, com informações da assessoria

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de Mato Grosso do Sul (Sintect-MS), Elaine Regina de Souza Oliveira, usou a tribuna da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) na manhã desta terça-feira (17) e fez um apelo aos deputados pedindo o apoio da Casa pela luta da não privatização dos Correios.

Elaine afirmou que não existem motivos para privatizar os Correios, pois a empresa declarou lucro de R$ 161 milhões ao final de 2018. “Os Correios tem 356 anos, não tem déficit e ainda antecipa dividendos de R$ 7,5 bilhões para a União, sendo que o Governo Federal alega que deve privatizar porque só dá prejuízo. Temos que defender população e esclarecer que isso não é verdade. Quero apoio de vocês para pedir intermédio também da bancada federal”, afirmou a presidente.

A categoria alega também que a privatização vai contra a maioria dos Correios no mundo, visto que apenas oito países de extensão menor que a de Mato Grosso mantêm os serviços 100% privatizados. “Hoje o único monopólio é do serviço das cartas. A entrega por encomenda não é, mas ainda assim somos líder, porque há cidades em que a transportadora não vai. Se hoje a empresa não fosse lucrativa, também não teriam oito concorrentes dispostas a comprar os direitos de privatização dos Correios, como já anunciado. Quem compraria uma empresa falida?”, finalizou Elaine Oliveira.

O presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), agradeceu a visita. A cedência do espaço foi feita a pedido do deputado Pedro Kemp (PT).

