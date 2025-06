Presídios de MS contarão com cursos gratuitos em diversas áreas

Presídios de Mato Grosso do Sul agora contarão com cursos gratuitos para transformar vidas através da educação e da capacitação profissional. A iniciativa é da Ajufe (Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil).

O projeto oferece cursos gratuitos nas áreas de educação, saúde, informática, línguas, administração, empreendedorismo e governança doméstica.

Com Mato Grosso do Sul tornando-se o 15º estado a aderir ao programa, a expectativa é expandir ainda mais o alcance, possibilitando uma chance real de transformação aos mais de 20 mil custodiados do sistema prisional, além de servidores, colaboradores e familiares de internos.

O projeto oferece uma vasta gama de cursos, que vão desde áreas tradicionais, como hotelaria, administração e informática, até formações específicas em cuidados com idosos, culinária, gestão, saúde da mulher e governança doméstica. Também há módulos voltados para o desenvolvimento pessoal, abordando temas como inteligência emocional, liderança, ética, empregabilidade, empreendedorismo e sustentabilidade.

O "Ajufe por um Mundo Melhor" reforça a importância da educação como ferramenta de transformação social, mostrando que, mesmo dentro do sistema prisional, é possível semear oportunidades e construir caminhos de esperança.

