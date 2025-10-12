Menu
Menu Busca domingo, 12 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Previsão de tempestades faz Energisa montar plano de contingência para MS

O monitoramento climático é realizado em tempo real, permitindo respostas rápidas e estratégicas

12 outubro 2025 - 10h44Luiz Vinicius
MS está sob alerta de tempestadesMS está sob alerta de tempestades   (Reprodução/Energisa)

A Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, adotou mais uma vez a medida de montar um plano de contingência para garantir o fornecimento de energia para a população durante os próximos dias.

Isso porque Mato Grosso do Sul está sob 'alerta de severidade perigoso' em razão da possibilidade de ocorrer temporais e tempestades, especialmente em algumas regiões como leste e norte do estado.

O monitoramento climático é realizado em tempo real, permitindo respostas rápidas e estratégicas. 

"O plano de contingência contempla uma série de procedimentos que asseguram a estabilidade do sistema elétrico e a segurança dos clientes em situações adversas. E caso aconteça algum impacto na rede elétrica, como algum objeto ou árvore que atinja a fiação, estaremos prontos, com equipes espalhadas em áreas estratégicas do estado para agilizar o atendimento", afirma Helier Fioravante, gerente de operações da Energisa MS.

Tanto o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), quanto o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), vem alertando sobre essa possibilidade há alguns dias, trazendo, inclusive, alertas sobre a magnitude dessa possível tempestade.

Entre domingo (12) e segunda-feira (13), há previsão de pancadas mais intensas, com quantidade de chuva superior a 30 mm em 24 horas. Há risco de tempestades com raios, ventos fortes e eventual queda de granizo.

Orientações de segurança durante tempestades:

  • - Abrigue-se em construções seguras
  • - Evite permanecer em áreas abertas ou sob árvores
  • - Não se proteja sob estruturas metálicas
  • - Se estiver em um veículo, mantenha as janelas fechadas
  • - Evite o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada
  • - Não tome banho com chuveiro elétrico durante a chuva
  • - Ao ouvir trovões, procure abrigo imediatamente. Se não houver opção, agache-se com as mãos na nuca e os pés juntos
  • - Jamais toque em fios caídos ou objetos em contato com a rede elétrica

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem da paróquia da Capital carrega o fragmento dentro do relicário dourado
Cidade
Paróquia de Campo Grande preserva fragmento sagrado de Nossa Senhora Aparecida
Vanessa Ricarte foi assassinada horas depois de registrar um boletim de ocorrência contra o ex
Cidade
Ato #JustiçaPorVanessa terá instalação de 'Banco Vermelho' no combate ao feminicídio
Dupla é condenada por tentativa de homicídio em Campo Grande; vítima ficou paraplégica
Justiça
Dupla é condenada por tentativa de homicídio em Campo Grande; vítima ficou paraplégica
A digitalização elimina o uso de papel, reduz custos, evita deslocamentos e permite acompanhar o andamento em tempo real
Cidade
Processos de loteamento passam a ser feitos exclusivamente online em Campo Grande
Ambulâncias do Samu 192
Cidade
MP abre inquérito sobre uso de ambulâncias alugadas enquanto frota oficial fica parada
Alir Terra Lima -
Cidade
Santa Casa: Descumprimento de contrato e dívida mensal de R$ 12 mi ameaçam assistência
Foto: Divulgação
Cidade
Ação "Eco Troca PMA" incentiva reciclagem com distribuição de alimentos em Corumbá
Plaza de Belgrano
Cidade
Parceria entre Campo Grande e Jujuy fortalece inovação no Corredor Bioceânico
Vitória régia no Pantanal
Cidade
MS cria Comitê Executivo do Proclima para fortalecer ações contra mudanças climáticas
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
Justiça
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado