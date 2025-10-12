Previsão de tempestades faz Energisa montar plano de contingência para MS

A Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, adotou mais uma vez a medida de montar um plano de contingência para garantir o fornecimento de energia para a população durante os próximos dias.

Isso porque Mato Grosso do Sul está sob 'alerta de severidade perigoso' em razão da possibilidade de ocorrer temporais e tempestades, especialmente em algumas regiões como leste e norte do estado.

O monitoramento climático é realizado em tempo real, permitindo respostas rápidas e estratégicas.

"O plano de contingência contempla uma série de procedimentos que asseguram a estabilidade do sistema elétrico e a segurança dos clientes em situações adversas. E caso aconteça algum impacto na rede elétrica, como algum objeto ou árvore que atinja a fiação, estaremos prontos, com equipes espalhadas em áreas estratégicas do estado para agilizar o atendimento", afirma Helier Fioravante, gerente de operações da Energisa MS.

Tanto o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), quanto o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), vem alertando sobre essa possibilidade há alguns dias, trazendo, inclusive, alertas sobre a magnitude dessa possível tempestade.

Entre domingo (12) e segunda-feira (13), há previsão de pancadas mais intensas, com quantidade de chuva superior a 30 mm em 24 horas. Há risco de tempestades com raios, ventos fortes e eventual queda de granizo.

Orientações de segurança durante tempestades:

- Abrigue-se em construções seguras

- Evite permanecer em áreas abertas ou sob árvores

- Não se proteja sob estruturas metálicas

- Se estiver em um veículo, mantenha as janelas fechadas

- Evite o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada

- Não tome banho com chuveiro elétrico durante a chuva

- Ao ouvir trovões, procure abrigo imediatamente. Se não houver opção, agache-se com as mãos na nuca e os pés juntos

- Jamais toque em fios caídos ou objetos em contato com a rede elétrica

