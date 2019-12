Previsão é que Lago do Parque das Nações volte a ser cheio no domingo

O lago do Parque das Nações Indígenas deve começar a ser cheio a partir de domingo (15) segundo informações do secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) Jaime Verruck ao JD1 Notícias.

A previsão do secretário, é que a partir de janeiro, as obras de contenção das encostas do lado com gabiões já comecem a ser executadas. As licitações para a obra já estão em andamento.

Ainda de acordo com Verruck, o lago será cheio para ficar com um aspecto mais bonito neste fim de ano para os visitantes.

As obras de desassoreamento do lago do Parque das Nações começaram em junho, depois que enorme banco de areia virou palco de protestos contra o descaso com o local.

À época, os serviços foram orçados em R$ 8 milhões. Pelo menos 140 mil metros cúbicos de areia foram removidos do lago.

