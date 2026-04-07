PRF define esquema de vagas e limita o trânsito para show do Guns N' Roses na Capital

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) detalhou como será a operação especial para o show do Guns N’ Roses, marcado para quinta-feira (9), no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande. A ação contará com reforço na fiscalização ao longo de cerca de 10 quilômetros, desde o viaduto da BR até o local do evento, para garantir segurança e fluidez no trânsito.

Para o dia do show, estão previstos estacionamentos oficiais com capacidade para milhares de veículos. Estão disponíveis o Ecopark, com 1.200 vagas, o Autódromo Rock, com 3.500, e a área interna do evento, também com 3.500 vagas. A PRF orienta ainda evitar estacionamento paralelo e não usar o acostamento como faixa de trânsito, exceto em emergências.

O chefe da Seção de Operações da PRF/MS, Vinícius Figueiredo, explicou que a mobilização será integrada com outros órgãos. “O plano de ação é integrado com todos os órgãos de segurança pública e de trânsito. Ao longo de todo o trajeto até o autódromo, teremos policiamento ostensivo”, afirmou. Segundo ele, cerca de 70 policiais da PRF estarão envolvidos, com apoio da Polícia Militar, Detran-MS, Agetran e Guarda Civil Metropolitana, além do uso de viaturas, motocicletas e drones para monitoramento.

Ainda conforme Figueiredo, haverá fiscalização de alcoolemia antes e depois do evento. “Já fica a orientação: quem consumir bebida alcoólica não deve dirigir”, disse. Ele também destacou que haverá restrição de tráfego para veículos pesados. “A partir do meio-dia até às 22 horas, caminhões e veículos de grande porte não poderão circular nesse trecho, justamente para melhorar a fluidez do trânsito”, completou.

O chefe da Delegacia da PRF em Campo Grande, Marcos Kley, reforçou a importância de respeitar a sinalização e as orientações. “Recomendamos que todos respeitem a sinalização de trânsito para que o evento ocorra da forma mais segura possível”, afirmou. Ele também orientou o público a utilizar os estacionamentos oficiais e evitar parar em locais irregulares. “O estacionamento foi planejado para não travar a rodovia. Pedimos que não utilizem o acostamento e evitem estacionamento paralelo”, disse.

Segundo Kley, haverá espaço exclusivo para pedestres a partir do Ecoparque. “A gente recomenda que o pedestre utilize essa faixa e não atravesse fora dela, evitando acidentes”, destacou. Ele também pediu atenção redobrada de motoristas de aplicativo, vans e ônibus devido ao aumento no fluxo.

Já o superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, ressaltou a preocupação com o volume de veículos, já que a expectativa é de público de até 35 mil pessoas. “A rodovia é de pista simples e tem pouco acostamento, então há uma preocupação grande com a segurança viária”, afirmou.

Ele também destacou que a organização do evento precisou cumprir uma série de exigências. “Foram feitas 16 exigências, desde estacionamento até travessia de pedestres e ambulâncias. Se alguma não for cumprida, o evento pode ser considerado não autorizado”, explicou.

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