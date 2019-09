PRF desfila no 7 de setembro com as novas viaturas destinadas à capital

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou neste sábado (7), do desfile cívico de comemoração a Independência do Brasil, no centro de Campo Grande (MS). No palanque, estava o superintendente da entidade, inspetor Luiz Alexandre Gomes da Silva, entre outras autoridades.

Também estavam presentes o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), o comandante do Comando Militar do Oeste, General de Exército Lourival Carvalho da Silva e o prefeito de Campo Grande (MS) Marquinhos Trad (PSD)

Abriram o desfile as instituições civis do estado, seguidos pelas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Em seguida, a Polícia Rodoviária Federal presidiu a passagem das forças de segurança civil.

A PRF iniciou o desfile com o Grupo de Motociclismo Regional (GMR), e exibiu as novas viaturas recebidas para a delegacia da PRF em Campo Grande. Os veículos serão utilizados nas ações de combate ao crime e fiscalização de trânsito nos 3.652 km de rodovias federais do estado.

Os automóveis contam com sistema de tração que garantem o controle de estabilidade dando mais segurança aos agentes durante o deslocamento de emergência.

Em seguida, o ônibus do Festival Estudantil Temático de Trânsito (FETRAN MS) desfilou sendo escoltado por quatro das novas viaturas, também recebidas recentemente pela corporação. Desenvolvendo a interação entre as crianças e a força policial, o ônibus levava crianças durante o desfile, algumas delas estavam fantasiadas de policial rodoviário federal.

Finalizando o desfile, a Divisão de Operações Aéreas (DOA) realizou um voo próximo à rua. A aeronave Bell 407, tripulada por pilotos e operadores de equipamentos especiais, cumpre rotinas operacionais, atendendo em todo estado, incluindo as regiões de fronteira.

