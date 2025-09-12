Primeira ação em homenagem a Luiz Torchetti marca início da Fundação Mova-se

Amigos e familiares de Luiz Torchetti se reuniram nesta sexta-feira (12) para realizar a primeira ação da Fundação MOVA-SE, organização criada para homenagear o trabalho social que ele tanto acreditava. Luiz, que era psicólogo e assessor parlamentar, faleceu tragicamente no mês passado, após ser atropelado na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

A ação marcou o início oficial do movimento, através de doações de sangue no Hemosul Coordenador da Capital. Para os idealizadores, mais do que uma homenagem, o evento foi uma forma de manter vivo o legado de empatia e solidariedade deixado por Luiz.

“Esse movimento é uma continuidade do trabalho e da vontade que o Luiz tinha de colaborar e ajudar o próximo. Ele era muito engajado com causas sociais. Também é uma forma de lidarmos com o luto. Essa é uma tentativa de manter ele na nossa memória”, disse Tamires Soares, namorada de Luiz.

Italo Gusmão, amigo de Luiz e presidente da Fundação MOVA-SE, se emocionou com a adesão da comunidade e já anunciou os próximos passos do projeto.

“Vê a mobilização das pessoas vindo até aqui doar o dia todo foi simbólico demais pra nós. Agora queremos fazer isso de forma programada. A próxima ação deve acontecer no Dia das Crianças e depois no Natal. Vamos formalizar a fundação no cartório e seguir com a programação”, explicou.

Luiz sempre foi envolvido com ações sociais desde cedo. A mãe, Gizelle Torchetti, vice-presidente do movimento, relembra que, ainda na infância, ele já demonstrava o desejo de ajudar.

Mãe de Luiz é vice-presiente da Fundação

“Ele sempre me pedia para levar doações pra escola. Se eu comprava só um item, ele dizia que era pouco. Esse espírito era dele. Ele era doador de sangue, de medula, queria doar órgãos. Vamos continuar com esse projeto pra manter viva a luz que ele era”, contou emocionada.

A proposta de iniciar o projeto hoje, 12 de setembro, foi mais uma maneira de homenagear o filho, pois nesta data ele comemoraria 36 anos. "Esse projeto sempre vai honrar a memória dele, a luz que ele era no nosso meio, e vamos continuar, levando à frente com mais ações, eu tenho certeza que agora Campo Grande sabe quem é o Luiz de Coração", concluiu a mãe.

Só aqui em Campo Grande, a ação mobilizou cerca de 50 pessoas ao longo do dia no Hemosul, a iniciativa também alcançou o ponto de coleta de Três Lagoas por meio de familiares e amigos de Luiz.

