Primeira bebê do ano, Maria Beatriz nasceu quatro minutos após a virada na Capital

Menina teve o nascimento na Maternidade Cândido Mariano

01 janeiro 2026 - 08h30Luiz Vinicius     atualizado em 01/01/2026 às 08h33
Maria Beatriz foi a primeira bebê a nascerMaria Beatriz foi a primeira bebê a nascer   (WhatsApp/JD1 Notícias)

A pequena Maria Beatriz é a primeira bebê a nascer no ano de 2026 em Campo Grande. E ela não esperou muito tempo para vir ao mundo, aguentando apenas quatro minutos após a virada.

Ela teve o nascimento de parto normal registrado oficialmente na Maternidade Cândido Mariano - referência na cidade, às 00h04, pesando 2,295 quilos, com 48 centímetros. A mãe é a bancária Talita de Oliveira Souza Lima Barbosa.

Quem também nasceu neste novo ano, mas minutos depois, foi o pequeno Isaue, que veio ao mundo por volta das 00h40, mas este sendo de parto cesárea.

A Maternidade Cândido Mariano deve divulgar em breve mais detalhes a respeito do nascimento dos dois primeiros bebês em Campo Grande.

