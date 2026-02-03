Menu
Primeira feira de adoção da Subea acontece neste domingo na Capital

Ação será realizada na Praça da Bolívia, das 9h às 12h, com cães resgatados de situação de maus-tratos

03 fevereiro 2026 - 15h12Taynara Menezes
A iniciativa será dedicada exclusivamente à adoção de cães resgatados de situações de maus-tratos,   (Foto: Subea)

Neste domingo (8) acontece a primeira feira de adoção da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea). A ação será das 9h às 12h, na Praça Bolívia, nesta edição, a iniciativa será dedicada exclusivamente à adoção de cães resgatados de situações de maus-tratos, que atualmente estão sob os cuidados da SUBEA e aguardam a oportunidade de recomeçar em um lar seguro, com afeto e responsabilidade.

Todos os animais disponibilizados para adoção passaram por avaliação clínica realizada por médico veterinário, estão vacinados com polivalente e antirrábica, microchipados e, em sua maioria, já castrados, garantindo mais segurança e responsabilidade ao processo adotivo.

A ação é aberta a toda a população interessada em realizar uma adoção consciente. A SUBEA reforça que adotar é um ato de amor e compromisso e convida a comunidade a conhecer as histórias desses animais, contribuindo para transformar trajetórias de sofrimento em novas oportunidades de vida.

Serviço

Evento: Adoção de cães resgatados em situação de maus-tratos
Horário: 9h às 12h
Local: Praça Bolívia
Endereço: Rua das Garças com Aníbal de Mendonça

