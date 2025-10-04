Primeira noite da Operação Metanol não encontra irregularidades na Capital

A Guarda Civil Metropolitana e a Vigilância Sanitária realizaram, na noite desta sexta-feira (3), a Operação Metanol, com foco na fiscalização de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas destiladas. A ação foi motivada pela crescente preocupação nacional com casos de adulteração e falsificação de bebidas.

Iniciada às 18h e encerrada às 20h40, a operação percorreu 12 locais na região central de Campo Grande, contando com a participação de 20 agentes da GCM e três fiscais da Vigilância Sanitária, além do apoio das equipes da Patrulha Ambiental, ROMU, GEMOP, Região Centro e supervisor do dia, distribuídos em cinco viaturas.

Durante as vistorias, nenhuma irregularidade foi constatada. Não houve apreensão de produtos nem necessidade de condução de responsáveis à delegacia. Todos os estabelecimentos fiscalizados estavam regulares quanto à comercialização de bebidas destiladas.

As autoridades reforçam que as ações de fiscalização continuarão de forma preventiva para garantir a segurança da população e combater a circulação de produtos ilícitos.

Intoxicação no Brasil

A crise de bebidas adulteradas com metanol foi um dos principais assuntos do Brasil na semana. São mais de 100 casos em investigação em pelo menos cinco estados e no DF, com uma morte já confirmada e outras sete ainda sendo analisadas.

O Governo de Mato Grosso do Sul acompanha a investigação da morte de um jovem de 21 anos na noite de quinta-feira (21), ocorrida após ingestão de bebida alcoólica em Campo Grande. O corpo passou por exame no IMOL e amostras foram enviadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até 30 dias.

