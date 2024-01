Primeiro bebê de 2024 em Campo Grande nasceu na Santa Casa com mais de 4kg

A jovem Ester Maressa Lima Cavalheiro, 24 anos, deu à luz ao primeiro bebê nascido em Campo Grande no ano de 2024. O pequeno Samuel nasceu a 00h26, na madrugada desta segunda-feira (1°), na Santa Casa.

O pequeno veio ao mundo depois de um parto cesárea, com 52 centímetros e 4.020 kg. Esperto, as fotos após o nascimento mostram Samuel com os olhos já abertos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também