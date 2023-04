Primeiro dia da Semana Santa terá interdições em ruas da Capital

Este domingo (2) marca o início da Semana Santa, e para comorar a data, diversos eventos religiosos ocorrem nas ruas da Capital durante a tarde de hoje, e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para interdições.

Recomendação é que os motoristas e pedestres tenham atenção extra nas vias interditadas e planejem rotas diferentes.

Confira as interdições de hoje:

- Rua Ciro de Araújo França, entre as ruas Eliozeter Araújo França e rua Carneiro de Campos, ficará interditada das 18h às 22h para realização de evento religioso;

- Rua José Belinatti, será fechada às 17h para a realização de evento religioso;

- Rua das Barreiras, em frente ao Parque Jacques da Luz, será fechado às 18h para a realização de Procissão religiosa.

