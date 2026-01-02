Primeiro dia útil de 2026, saiba o que abre e fecha nesta sexta-feira na Capital

Após o feriado de Ano-Novo, a maior parte dos serviços retoma o atendimento nesta sexta-feira (2) em Campo Grande. Órgãos públicos operam em regime de recesso com escalas de plantão, enquanto comércio, bancos, supermercados e lotéricas voltam à normalidade.
Governo de Mato Grosso do Sul
O Governo de Mato Grosso do Sul mantém recesso de 29 de dezembro a 2 de janeiro de 2026. O atendimento é em regime de revezamento, com serviços essenciais mantidos.
Prefeitura de Campo Grande
A Prefeitura de Campo Grande também está em recesso até 2 de janeiro, com servidores atuando em escala. Áreas essenciais, como saúde e segurança, seguem funcionando.
Delegacias
Quatro unidades seguem com atendimento 24 horas:
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam);
4ª Delegacia de Polícia;
Depac Centro;
Depac Cepol.
Bancos
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o atendimento retorna ao horário normal nesta sexta. Canais digitais seguem ativos e contas com vencimento no feriado podem ser pagas no próximo dia útil sem acréscimos.
Lotéricas
As casas lotéricas retomaram o atendimento nesta sexta-feira.
Correios
As agências dos Correios e as entregas não funcionam nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro. Durante o período, o atendimento ocorre apenas pela assistente virtual Carol, 24 horas via site, telefone, WhatsApp e chat. O atendimento presencial retorna no próximo dia útil.
Comércio e shoppings
O comércio do Centro e os shoppings funcionam normalmente nesta sexta-feira. Os shoppings das 10h até 22h como de costume.
Saúde
Unidades com atendimento 24h seguem abertas. As unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) e serviços especializados retornam a partir de 5 de janeiro, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).
O Hemosul atende normalmente nesta sexta-feira. A Casa da Saúde não funciona nos dias 1º e 2 de janeiro, retorna na segunda (5).
Supermercados
Segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), os supermercados funcionam normalmente, após fecharem apenas no dia 1º.Reportar Erro