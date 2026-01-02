Menu
Primeiro dia útil de 2026, saiba o que abre e fecha nesta sexta-feira na Capital

Serviços essenciais permanecem funcionando; supermercados, comércio e shoppings atendem normalmente

02 janeiro 2026 - 12h26Taynara Menezes    atualizado em 02/01/2026 às 12h26
Movimentação em um supermercado de Campo GrandeMovimentação em um supermercado de Campo Grande   (Divulgação/Grupo Pereira)

Após o feriado de Ano-Novo, a maior parte dos serviços retoma o atendimento nesta sexta-feira (2) em Campo Grande. Órgãos públicos operam em regime de recesso com escalas de plantão, enquanto comércio, bancos, supermercados e lotéricas voltam à normalidade.

Governo de Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul mantém recesso de 29 de dezembro a 2 de janeiro de 2026. O atendimento é em regime de revezamento, com serviços essenciais mantidos.

Prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande também está em recesso até 2 de janeiro, com servidores atuando em escala. Áreas essenciais, como saúde e segurança, seguem funcionando.

Delegacias

Quatro unidades seguem com atendimento 24 horas:

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam);

4ª Delegacia de Polícia;

Depac Centro;

Depac Cepol.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o atendimento retorna ao horário normal nesta sexta. Canais digitais seguem ativos e contas com vencimento no feriado podem ser pagas no próximo dia útil sem acréscimos.

Lotéricas

As casas lotéricas retomaram o atendimento nesta sexta-feira.

Correios

As agências dos Correios e as entregas não funcionam nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro. Durante o período, o atendimento ocorre apenas pela assistente virtual Carol, 24 horas via site, telefone, WhatsApp e chat. O atendimento presencial retorna no próximo dia útil.

Comércio e shoppings

O comércio do Centro e os shoppings funcionam normalmente nesta sexta-feira. Os shoppings das 10h até 22h como de costume.

Saúde

Unidades com atendimento 24h seguem abertas. As unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) e serviços especializados retornam a partir de 5 de janeiro, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

O Hemosul atende normalmente nesta sexta-feira. A Casa da Saúde não funciona nos dias 1º e 2 de janeiro, retorna na segunda (5).

Supermercados

Segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), os supermercados funcionam normalmente, após fecharem apenas no dia 1º.

