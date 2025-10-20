Menu
Processo seletivo irá contratar profissionais de engenharia elétrica com salário de R$ 5.200

Os interessados em atuar no Poder Público da Capital podem se inscrever nos dias 22 e 23 de outubro

20 outubro 2025 - 11h23Sarah Chaves
Foto: ShutterstockFoto: Shutterstock  

Através da Secretaria Municipal de Administração e Inovação, a Prefeitura de Campo grande publicou a abertura de vagas para o processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado de profissionais interessados em atuar na função de gestor de operações (Engenharia Elétrica) e técnico de operações (Eletricista), visando proceder à recomposição das vacâncias que ocorrerão em 1º de dezembro.

A inscrição é online e gratuita e deve realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2025, sendo que, no último dia (23/10/2025), a inscrição será processada até às 17 horas, no endereço eletrônico https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/.

Para gestor de operações com exigência de graduação em engenharia elétrica e CNH B ou superior, são 3 vagas, com remuneração de R$ 5.200 e carga horária de 40h semanais.

Já para técnico de operação que exige ensino médio completo e experiência profissional comprovada, são 5 vagas, com remuneração de R$ 2.500 em 40h semanais.

Mais informações a partir da página 2 do Diário Oficial de Campo Grande n° 8.096.

