Processos de loteamento passam a ser feitos exclusivamente online em Campo Grande

A partir desse mês, todos os processos de loteamento em Campo Grande passaram a ser realizados exclusivamente pela plataforma do Sistema de Aprovação Digital, encerrando de vez o protocolo físico.

A digitalização elimina o uso de papel, reduz custos, evita deslocamentos e permite acompanhar o andamento em tempo real. A novidade representa mais agilidade, transparência e sustentabilidade para os trâmites urbanísticos, considerados de alta complexidade.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a inovação e a sustentabilidade.

“Estamos consolidando um processo moderno, transparente e sustentável. Essa transformação representa não apenas mais agilidade e redução de custos para todos os envolvidos, mas também um avanço importante na nossa meta de eliminar o uso do papel nos trâmites administrativos”.

Além dos loteamentos, o sistema já atende processos como remembramento, desdobro, desmembramento e retificação de registro imobiliário. Com a integração ao Sistema Eletrônico de Informação (SEI), todo o fluxo é digital: do envio de documentos até a emissão do Ato de Aprovação e do Termo de Licenciamento de Início de Obras.

A medida faz parte da meta de zerar o uso de papel nos processos internos, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com uma gestão mais eficiente e moderna.

