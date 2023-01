Aprovados em processos seletivos da educação e teleatendimento são convocados

A Prefeitura de Campo Grande através das secretarias de Gestão, Educação e Finanças, publicou os editais de convocação para os aprovados no processo seletivo de assistente de educação infantil, auxiliar de inspeção e operador de teleatendimento.

A convocação é para os candidatos comparecerem nas respectivas secretarias conforme relação nominal, hora e data especificados no edital que pode ser conferido a partir da página 11 no Diário Oficial de Campo Grande desta segunda-feira (23), nº 6.917.



