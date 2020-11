Procon auta nove agências bancárias por irregularidades

Matheus Rondon com informações da assessoria

Após diversas denúncias em relação com o atendimentos prestados por instituições financeiras de Campo Grande, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor –Procon/MS, órgão da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast entrou em ação pra fiscalizar e autuou nove agências bancárias. Ação ocorreu nesta quinta-feira (5).

Em relação à Caixa Econômica Federal, houve maior número de denúncias, envolvendo quatro agências (avenida Zahran, Júlio de Castilhos, Bandeirntes e Aero Rancho). O Bradesco teve duas unidades (Cidade Morena – no bairro Amambaí - e avenida Zahran) fiscalizadas. A equipe visitou, também, agências do Banco do Brasil (avenida Júlio de Castilhos), Santander ( avenida Bandeirantes) e Itaú Unibanco (avenida Julio de Castilhos).

As irregularidades constatadas foram recorrentes. Se repetiram. Por exemplo, excesso de espera atendimento que, em agência da Caixa, chegou a 1 hora e 20 minutos ocorrência que se repetiu, mesmo que em empo menor, nas demais unidades bancarias fiscalizadas. Em tempo de pandemia, foi verificada a ausência de cuidados que concorressem para evitar a proliferação da Covid 19, como é o caso de desrespeito ao distanciamento, falta de produtos para higienização entre outros.

Foi verificada na maioria das agências a ausência de exemplar da lei que regulamenta o atendimento preferencial a gestantes, idosos, mães com crianças ao colo, idosos, portadores de necessidades especiais e autistas.

