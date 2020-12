Procon autua 17 agências bancárias na capital por irregularidades

Durante fiscalizações realizadas por equipes de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), em cinco agências bancárias de Campo Grande foram suficientes para voltar a constatar irregularidades recorrentes na rede bancária.

Em unidades da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco a fiscalização do Procon Estadual registrou utilização de papel termossensível como comprovante de atendimento, ausência de liberação de senhas, demora excessiva no atendimento, inexistência de ações de biossegurança visando evitar a proliferação da Covid e ausência de atendimento prioritário obrigando os beneficiários desse serviço às filas com atendimento geral.

Além disso, na agência da Caixa, além de todos os outros problemas verificados nas demais agências, não havia disponibilização de bebedouro ou instalações sanitárias para uso dos clientes e, no Banco do Brasil, servidores procuraram dificultar a fiscalização obstruindo o trabalho dos funcionários do Procon Estadual.

