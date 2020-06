Procon autua "mercadinho" de bairro fraudar validade de produtos

Flávio Veras, com informações da assessoria

O supermercado foi autuado na manhã desta sexta-feira pelo Procon/MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) por adulterar a validade de produtos. A denuncia partiu dos consumidores e identificada pelos agentes de fiscalização.

Segundo Procon, o estabelecimento, que fica localizado na avenida Presidente Vargas, na Vila Duque de Caxias, é reincidente em irregularidades. Na fiscalização foram detectados problemas como: sobreposição das etiquetas de alguns produtos como forma de maquiar e atualizar a data de vencimento, itens com validade vencida, sem informações essenciais para orientação do consumidor e, também, impróprios ao consumo por estarem com embalagens deterioradas, rompidas ou se apresentarem em estado de putrefação.

“Chamou a atenção a presença de produtos como é o caso de aproximadamente dois quilos de mortadela em pedaços, em bandejas, reetiquetadas, cujo prazo original de validade venceu no dia 25 deste mês e a etiqueta superposta modificava esse prazo para o dia 28”, diz o órgão.

Entre os com prazo de validade expirada encontravam-se polvilho doce, biscoitos, amendoim, farinha láctea e pastilhas.

Sem informações que pudessem nortear os consumires nas compras, havia produtos como proteína de soja e milho em espigas enquanto impróprios ao consumo por irregularidades diversas como embalagens rompidas ou danificadas, estavam expostos macarrão, sardinha, couve flor e café em pó.

Todos os produtos foram aprendidos pelo Procon e descartados. O órgão emitiu auto de infração que poderá ser convertido em multa.

