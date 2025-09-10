Menu
Menu Busca quarta, 10 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Procon celebra 35 anos do código do consumidor com atendimento no Centro

A ação ocorre nesta quarta e quinta-feira no Pátio Central Shoping

10 setembro 2025 - 14h29Taynara Menezes
Atendimento será das 8 às 16hAtendimento será das 8 às 16h   (Foto: Reprodução)

Comemorando os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o Procon de Mato Grosso do Sul promove, nesta quarta (10) e quinta-feira (11) um atendimento especial de orientação aos consumidores no Pátio Central Shopping, em Campo Grande.

A ação ocorre das 8h às 16h e contará com equipes do Procon MS disponíveis para esclarecer dúvidas, registrar reclamações e oferecer orientações sobre direitos e deveres nas relações de consumo. A iniciativa é uma parceria entre o Procon e a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

De acordo com o secretário-executivo do Procon MS, Angelo Motti, a iniciativa visa destacar a importância do CDC na proteção dos direitos do consumidor e promover o acesso à informação.

“O Código de Defesa do Consumidor representa um marco na proteção da cidadania e no fortalecimento da justiça social. Celebrar seus 35 anos é reafirmar o compromisso com a promoção dos direitos do consumidor, especialmente em um contexto onde o atendimento e a orientação são fundamentais para a cidadania plena”, afirmou.

Para aqueles que desejam registrar reclamações, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado ou declaração de próprio punho, além de documentos que comprovem a relação de consumo, como contratos, boletos, notas fiscais ou comprovantes de pagamento.

Além do atendimento presencial, os consumidores também podem buscar informações e realizar reclamações por meio do Disque Procon 151, pelo aplicativo MS Digital ou acessar o site oficial da instituição: www.procon.ms.gov.br.

Serviço
O quê: Procon Móvel – CDC 35 Anos
Quando: 10 e 11 de setembro de 2025 (quarta e quinta-feira)
Horário: Das 8h às 16h
Endereço: Rua Marechal Rondon, nº 1380, Centro, Campo Grande, MS

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bioparque Pantanal será um dos locais de visitas
Cidade
Campo Grande sedia encontro regional do Programa Trainee de Gestão Pública
JD1TV: Terreno baldio pega fogo no centro de Campo Grande
Cidade
JD1TV: Terreno baldio pega fogo no centro de Campo Grande
Espetáculo e oficinas tem entrada de graça
Cidade
Arte, Corpo e Tecnologia serão temas de espetáculo que chega à Capital neste fim de semana
Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã
Justiça
Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã
Sede do Gaeco - MPMS
Justiça
Operação Cascalho de Areia: Justiça aceita denúncia contra empresas
Ex-presidente do TCE-MS Cícero Antônio de Souza.
Justiça
Juiz condena ex-presidente do TCE-MS por improbidade e cassa aposentadoria
Anderson morreu devido as graves ferimentos que sofreu
Justiça
Por matar vizinho espancado no bairro Moreninha, réu é condenado a 4 anos em regime aberto
Aurora sumiu no bairro Los Angeles
Cidade
Viu a Aurora? Cachorra desapareceu sábado e família pede ajuda para encontrá-la
Região do Parque receberá serviço a partir das 8h
Cidade
Região do Parque Matas do Segredo recebe ação preventiva contra incêndios
Feira de adoção
Cidade
Adote um 'aumigo': Subea realiza feira de adoção neste domingo

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande