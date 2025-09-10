Procon celebra 35 anos do código do consumidor com atendimento no Centro

Comemorando os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o Procon de Mato Grosso do Sul promove, nesta quarta (10) e quinta-feira (11) um atendimento especial de orientação aos consumidores no Pátio Central Shopping, em Campo Grande.

A ação ocorre das 8h às 16h e contará com equipes do Procon MS disponíveis para esclarecer dúvidas, registrar reclamações e oferecer orientações sobre direitos e deveres nas relações de consumo. A iniciativa é uma parceria entre o Procon e a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

De acordo com o secretário-executivo do Procon MS, Angelo Motti, a iniciativa visa destacar a importância do CDC na proteção dos direitos do consumidor e promover o acesso à informação.

“O Código de Defesa do Consumidor representa um marco na proteção da cidadania e no fortalecimento da justiça social. Celebrar seus 35 anos é reafirmar o compromisso com a promoção dos direitos do consumidor, especialmente em um contexto onde o atendimento e a orientação são fundamentais para a cidadania plena”, afirmou.

Para aqueles que desejam registrar reclamações, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado ou declaração de próprio punho, além de documentos que comprovem a relação de consumo, como contratos, boletos, notas fiscais ou comprovantes de pagamento.

Além do atendimento presencial, os consumidores também podem buscar informações e realizar reclamações por meio do Disque Procon 151, pelo aplicativo MS Digital ou acessar o site oficial da instituição: www.procon.ms.gov.br.

Serviço

O quê: Procon Móvel – CDC 35 Anos

Quando: 10 e 11 de setembro de 2025 (quarta e quinta-feira)

Horário: Das 8h às 16h

Endereço: Rua Marechal Rondon, nº 1380, Centro, Campo Grande, MS

