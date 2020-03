Procon-CG aponta variaÃ§Ã£o de preÃ§o de Ã¡lcool gel e mÃ¡scaras respiratÃ³rias

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Procon de Campo Grande realizou uma pesquisa em 15 estabelecimentos comerciais da capital, entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março, para avaliar os preços de produtos que estão tendo uma alta procura como álcool em gel e mascaras respiratórias.

Os fiscais visitaram 10 farmácias, três lojas de cosméticos e dois supermercados de Campo Grande, encontrando grande variação nos preços. Na consulta de preços de álcool em gel, os fiscais encontraram variação de R$ 4,60 à R$ 26,40. Já a máscara pode ser encontrada a R$ 7,99 e R$ 39,90.

Somente em uma farmácia pesquisada, foram vendidas mais de 1.200 unidades de álcool em gel nos últimos 3 (três) dias. O surto do coronavírus tem provocado o aumento da procura pelo álcool em gel e as máscaras e os dois itens estão praticamente esgotados nas farmácias, supermercados e loja de cosméticos

De acordo com os gerentes dos estabelecimentos comerciais, alguns consumidores estão comprando os produtos em grandes quantidades para estocá-los. Ao fazerem isso, muitos consumidores não poderão adquiri-los.

Além de não encontrar os produtos, o consumidor corre o risco de pagar um preço elevado. O Procon Municipal orienta os consumidores a utilizar planilha com os preços e fazer pesquisas antes da compra, visto que vários produtos pesquisados já estão em falta nos estabelecimentos comerciais.

Apesar do quadro apresentado pelo Ministério da Saúde, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não incluiu o uso de máscaras entre às suas recomendações à população. Embora não recomende, por enquanto, o uso de máscaras no Brasil, em nota, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) reforça o cuidado com higiene.

O álcool em gel é apontado pelas autoridades sanitárias do Brasil e dos EUA como alternativa à lavagem das mãos, apenas para momentos em que não houver água e sabonete. Além disso, o álcool puro não se mostra tão eficaz como antibacteriano. Por isso, recomenda-se uma solução que contenha entre 60% e 95% de álcool, a que é normalmente vendida nas farmácias e supermercados.

Deixe seu Comentário

Leia Também