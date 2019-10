Procon constatou diferença de mais de 230% em itens de petshops

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

Equipe de pesquisa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS realizou levantamento de preços em 20 petshops entre 7 e 16 de outubro em bairros e área central da Capital e detectou diferenças que vão de 6,25% a 230,33% nos 132 itens pesquisados. Apenas 106 itens foram divulgados pois os outros não foram encontrados em dois os mais estabelecimentos.

Em referência a diferença de preços a ração fino trato para cães adultos em embalagem de 10 quilos, foi a que apresentou menor variação na pesquisa (6,25%) uma vez que pode ser encontrada por R$ 80,00 (a mais barata) no Super Pet Shop e por R$ 85,00 (a mais cara) no Pavão Pet Shop. Já, a maior variação, de 230,33% fica por conta de Max Filhotes sabor carne que, em embalagem de dois quilos, custa R$ 9,99 na Agropet enquanto o na Dog in Box Center II o mesmo produto pode ser encontrado por R$ 33,00.

A verificação de preços se deu no centro da Capital e nos bairros Aero Rancho, Cidade Morena, Chácara Cachoeira, Coophatrabalho, Jardim Balsamo, Jardim dos Estados, Jardim Leblon, jardim Mansur, Mário Covas, Mata do Jacinto, Monte Castelo, Santa Fé, Silvia Regina, Universitária, Vila Carlota, Vila Rica e Zé Pereira.

Os preços e locais para aquisição dos produtos ou serviços podem ser verificados em planilha disponível no site do Procon.

