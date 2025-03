Procon de MS atende moradores do Parque do Lageado neste sÃ¡bado

O Procon Mato Grosso do Sul ofertará os serviços de orientação e registro de reclamações as consumidoras e consumidores da região do Parque do Lageado, em Campo Grande, neste sábado (22). A iniciativa integra o 'Mutirão Todos em Ação' que acontece, das 8h às 13h, na Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli.

A van da instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) estará posicionada para atendimento na Rua Lúcia dos Santos, nº 386. No local as pessoas ainda poderão atualizar seu cadastro em programas sociais, acessar a tarifa social de energia elétrica, água e esgoto, ofertas de vagas de emprego, serviços de saúde, entre outros serviços.

O evento tem como parceiros o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Campo Grande, instituições representativas de classe e a iniciativa privada.

Atenção para os documentos necessários:

Para registro de reclamações, conforme o Decreto Estadual 15.647/2021 e a Resolução Setas 127/2013, é necessária a apresentação de documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência atualizado ou de próprio punho, além de detalhes sobre sua relação de consumo com a empresa como, por exemplo, um contrato, comprovante de pagamento ou boleto.

As mesmas regras se aplicam para os atendimentos realizados nas unidades de atendimento presencial do Procon Mato Grosso do Sul e em suas plataformas digitais. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Disque Procon 151, aplicativo MS Digital e no site.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também