Procon do 'Fácil' Bosque dos Ipês tem horário diferenciado no fim do ano; veja

Brenda Leitte, com Gov MS

No período de 11 a 20 de dezembro deste ano, o Procon do Fácil localizado no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, funcionará em horário diferenciado: das 10h às 12h e das 13h às 17h.

Para quem precisar de atendimento fora desse horário, o Procon/MS, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), conta com diversos serviços digitais por meio do site.

Entre as funções disponíveis no endereço eletrônico estão reclamação e denúncia on-line, bloqueio de telemarketing, consulta de processos, pesquisa de preços, consulta das empresas mais reclamadas e informações sobre Recalls.

Outros locais de atendimento na Capital são a sede, na Rua Padre João Crippa, 3115, no bairro São Francisco, das 7h30 às 17h, e o Procon do Fácil Aero Rancho, na Avenida Marechal Deodoro, 2606, das 8h às 17h.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também