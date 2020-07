Procon encontra farmácias vendendo produtos vencidos

Saiba Mais Cidade Procon-MS notificou todas as farmácias de manipulação da capital por elevar preços de medicamentos

O Procon Campo Grande encontrou produtos e medicamentos vencidos e com divergências de preços, sendo vendidos em farmácias da capital. As fiscalizações foram informadas pelo órgão nesta sexta-feira (17).

Em nota, o Procon informou ter recebido diversas denuncias, de consumidores, sobre irregularidades em farmácias da capital, fazendo com que fiscais do órgãos fossem para os estabelecimentos verificar as irregularidades.

Nas farmácias foram encontrados produtos com divergência de preços, data de validade ilegível e produtos vencidos que estavam impróprios ao consumo.

O órgão afirmou que as irregularidades denunciadas foram comprovadas e foram tomadas as medidas cabíveis e produtos foram descartados/inutilizados.

