Procon Estadual autua novamente Andorinha por restringir passagens a idosos

Após denúncias de idosos sobre a Empresa de Transportes Andorinha não liberarem passagens gratuitas previstas por lei, a equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), órgão da Secretaria de Estado de Direitos Humanos Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realizaram vistorias aleatórias em itinerários explorados pela empresa.

Ficou constatado que os consumidores se sentiram prejudicados diante da negação à liberação de passagens gratuitas, o órgão constatou que pelo menos em duas linhas está havendo restrições para a liberação de passagens grátis o que é assegurado por Constituição Federal. Os destinos escolhidos foram os trajetos entre Campo grande e São José dos Campos e entre Campo Grande e Barra Funda, ambos em São Paulo.

Em relação a São José dos Campos, a empresa mantem sete horários na semana ,ou seja, um por dia (às 9 horas) e somente em um deles (na terça-feira), libera o benefício. Já, para Barra Funda, são 21 horários de saída semanais com ônibus às 9h, 15h e 21h15. Entretanto a concessão do benefício só ocorre em três delas: terças-feiras às 9 horas e aos sábados às 15 h e 21h15, o que restringe as pessoas que necessitam deixar a cidade e têm direito à gratuidade, mesmo comparecendo à rodoviárias várias vezes e com dias de antecedência.

Há que se ressaltar que a empresa em questão é, várias vezes, reincidente nesse tipo de infração e, mais uma vez foi expedido auto de infração que foi encaminhado à direção da Andorinha pelos Correios, por meio de Aviso de Recebimento ( A.R.). Mais uma vez a empresa dispõe de prazo para defesa e apresentação de justificativas para a infração cometida.

