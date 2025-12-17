Procon-MS e Energisa fazem mutirão com até 98% de descontos para quitar dívidas

Um mutirão de negociação promovido pelo Procon-MS em parceria com a Energisa está oferecendo descontos de até 98% para os consumidores de Mato Grosso do Sul encerrarem o ano com as contas em dia.

Essa condição especial se aplica em juros, multas e correção monetária, além da possibilidade de parcelamento em até 36 vezes, sem entrada, facilitando a regularização de débitos de energia elétrica.

O atendimento ocorre na sede do Procon-MS, em Campo Grande, das 7h30 às 16h30, e segue até sexta-feira (19), às 11h.

A ação já beneficiou milhares de famílias sul-mato-grossenses e também pode ser acessada pelos canais digitais da Energisa, garantindo mais comodidade aos consumidores.

A sede do Procon estadual fica na Rua Padre João Crippa, nº 3115, no Bairro São Francisco.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também