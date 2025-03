Procon-MS recebeu mais de 14 mil reclamaÃ§Ãµes de serviÃ§os ou produtos em 2024

O Procon-MS registrou um grande número de atendimentos no ano passado, quando atendeu mais de 23 mil consumidores. Os dados do cadastro de reclamações fundamentadas foi publicada neste sábado (15).

Deste número, o órgão apontou que 14.010 foram reclamações de consumidores sobre produtos ou serviços.

Mas se tratando de reclamações fundamentadas, esse número cai para 10.087 reclamações apresentadas a instituição, sendo 4.802 atendidas pelos fornecedores, enquanto outras 5.285 não resultaram em acordo entre as partes.

Na prática, se torna uma reclamação fundamentada o registro que demonstra a legitimidade entre as partes – consumidor e fornecedor –, por meio de elementos que comprovam haver uma relação jurídica de consumo.

Como coordenador do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, o Procon Mato Grosso do Sul também recebe e publica os relatórios enviados pelos Procons municipais.

