Menu
Menu Busca segunda, 09 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Programa Campo Grande Saneada leva obras e interdições ao Tijuca

As intervenções temporárias em vias do bairro acompanham a expansão da rede de esgoto executada pela Águas Guariroba

09 fevereiro 2026 - 13h50Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Através do programa Campo Grande Saneada que prevê a implantação de 30 quilômetros, o bairro Tijuca passa a receber obras de saneamento básico que vão provocar interdições temporárias em vias da região, ampliar a rede de esgoto e impactar diretamente a rotina de moradores e comerciantes.

As intervenções integram o cronograma de expansão do esgotamento sanitário em Campo Grande e exigem atenção redobrada de motoristas e pedestres.

As obras são executadas pela concessionária Águas Guariroba e fazem parte do processo de universalização do serviço, com foco na melhoria das condições ambientais, da saúde pública e da infraestrutura urbana do município.

Durante a execução dos serviços, algumas ruas e avenidas do bairro terão bloqueios parciais ou totais para garantir a segurança das equipes e da população. Estão previstas intervenções na Avenida Conde de Boa Vista, Avenida Dr. Gunter Hans, Avenida Tupaceretã, além das ruas Aicas, Alfredo Lisboa, Bororos, Buarque de Macedo, Cabo Verde, Dinamarca, Diogo Álvares, Dr. João Luderitz, Guaxins, Imburus, Javaés, Maracatins, Marquês do Recife, Maurício de Nassau, Nhambuquara, Panambi Vera, Paraguassu, Piassanguaba, Rio da Prata, Severino Pinheiro, Souto Maior, Tabira, Visconde de Suassuna, Xavantes, entre outras.

A concessionária orienta que a população fique atenta à sinalização instalada nos trechos em obras e utilize rotas alternativas sempre que possível, minimizando transtornos durante o período de intervenções.

A ampliação da rede de esgoto traz benefícios diretos, como a redução de doenças, a preservação do meio ambiente, a valorização imobiliária e a melhoria da qualidade de vida. “As obras passam. Os benefícios do saneamento são permanentes. Com investimentos estruturantes como este, Campo Grande avança para um futuro mais saudável, sustentável e com dignidade para todos”, destaca a diretora-executiva da Águas Guariroba, Francis Moreira Faustino Yamamoto.

Em 2026, a concessionária vai intensificar os investimentos em saneamento básico e abastecimento de água em Campo Grande, com obras previstas em 22 bairros e impacto direto para mais de 100 mil pessoas.

Regiões como Aero Rancho, Batistão, Cabreúva, Centenário, Nova Campo Grande, Nova Lima, Parati, Rita Vieira, Tijuca, Tiradentes e Universitário receberão novas redes coletoras de esgoto, ampliando o acesso ao serviço, reduzindo riscos à saúde pública e promovendo a preservação ambiental. A expansão deve beneficiar mais de 68 mil moradores, além de valorizar os imóveis e o entorno urbano.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Prefeitura de Bonito
Cidade
Bonito abre inscrições para torneio de pesca esportiva do distrito Águas do Miranda
Marcas de sangue ficaram pelo local da casa após confronto
Polícia
Ministério Público deve ir ao local de mortes em confrontos policiais em MS
Central do IPTU
Cidade
Ainda devo pagar carnê do IPTU 2026? Entenda o que muda com liminar judicial
Foto: Reprodução
Cidade
Vídeo: Leitor flagra cães em gaiola expostos ao sol em Campo Grande
Arma apreendida - Foto: Divulgação / PMMS
Polícia
GCM dá arma funcional a amigo foragido e acaba preso em casa noturna em Campo Grande
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
Prefeitura insiste em IPTU mais caro, mas é barrada novamente pela Justiça
Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Riedel acompanha volta às aulas e reforça segurança e investimentos na Educação
Educação
Riedel acompanha volta às aulas e reforça segurança e investimentos na Educação
O projeto prevê redução de até 94% nas emissões de CO
Cidade
Ferrovia do Projeto Sucuriú é lançada em Mato Grosso do Sul
Foto: A Princesinha News
Cidade
Ciclista morre atropelado por caminhão boiadeiro em Anastácio

Mais Lidas

Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros na Cafezais