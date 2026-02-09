Programa Campo Grande Saneada leva obras e interdições ao Tijuca

Através do programa Campo Grande Saneada que prevê a implantação de 30 quilômetros, o bairro Tijuca passa a receber obras de saneamento básico que vão provocar interdições temporárias em vias da região, ampliar a rede de esgoto e impactar diretamente a rotina de moradores e comerciantes.

As intervenções integram o cronograma de expansão do esgotamento sanitário em Campo Grande e exigem atenção redobrada de motoristas e pedestres.

As obras são executadas pela concessionária Águas Guariroba e fazem parte do processo de universalização do serviço, com foco na melhoria das condições ambientais, da saúde pública e da infraestrutura urbana do município.

Durante a execução dos serviços, algumas ruas e avenidas do bairro terão bloqueios parciais ou totais para garantir a segurança das equipes e da população. Estão previstas intervenções na Avenida Conde de Boa Vista, Avenida Dr. Gunter Hans, Avenida Tupaceretã, além das ruas Aicas, Alfredo Lisboa, Bororos, Buarque de Macedo, Cabo Verde, Dinamarca, Diogo Álvares, Dr. João Luderitz, Guaxins, Imburus, Javaés, Maracatins, Marquês do Recife, Maurício de Nassau, Nhambuquara, Panambi Vera, Paraguassu, Piassanguaba, Rio da Prata, Severino Pinheiro, Souto Maior, Tabira, Visconde de Suassuna, Xavantes, entre outras.

A concessionária orienta que a população fique atenta à sinalização instalada nos trechos em obras e utilize rotas alternativas sempre que possível, minimizando transtornos durante o período de intervenções.

A ampliação da rede de esgoto traz benefícios diretos, como a redução de doenças, a preservação do meio ambiente, a valorização imobiliária e a melhoria da qualidade de vida. “As obras passam. Os benefícios do saneamento são permanentes. Com investimentos estruturantes como este, Campo Grande avança para um futuro mais saudável, sustentável e com dignidade para todos”, destaca a diretora-executiva da Águas Guariroba, Francis Moreira Faustino Yamamoto.



Em 2026, a concessionária vai intensificar os investimentos em saneamento básico e abastecimento de água em Campo Grande, com obras previstas em 22 bairros e impacto direto para mais de 100 mil pessoas.

Regiões como Aero Rancho, Batistão, Cabreúva, Centenário, Nova Campo Grande, Nova Lima, Parati, Rita Vieira, Tijuca, Tiradentes e Universitário receberão novas redes coletoras de esgoto, ampliando o acesso ao serviço, reduzindo riscos à saúde pública e promovendo a preservação ambiental. A expansão deve beneficiar mais de 68 mil moradores, além de valorizar os imóveis e o entorno urbano.

