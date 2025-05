Programa Criança Feliz está com processo seletivo aberto para visitador e supervisor

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande o período de inscrições para o processo seletivo simplificado destinado a seleção e contratação, por prazo determinado, de profissionais para atuarem como supervisor e visitador para atender o Programa “Criança Feliz” no âmbito da Superintendência de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Para o cargo de supervisor são 4 vagas, com remuneração bruta de R$ 3 mil e carga horária de 30h semanais. São requisitos necessários ter graduação em psicologia, registro profissional com inscrição regular no Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região (CRP/ MS).



Para visitador são 35 vagas com exigência de ensino médio completo. A remuneração bruta por 40h semanais é R$ 1.900,00.

As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas entre 7 e 9 de maio, exclusivamente via internet: https://www.campogrande.ms.gov.br/ seges/processoseletivo.



Competências

SUPERVISOR - Com formação superior em Psicologia, é o profissional responsável por acompanhar e apoiar os visitadores no planejamento e desenvolvimento do trabalho nas visitas, com reflexões e devidas orientações.



VISITADOR - Com exigência de ensino médio completo, é o profissional responsável por planejar e realizar a visitação às famílias, com acompanhamento e apoio direto do Supervisor.

Confira no Diogrande a partir da página 5 .



