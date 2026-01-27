Menu
Programa da Fiems amplia acesso à energia limpa e mais barata em Corumbá

Os tendimentos ocorrem entre terça (27) e quinta-feira em diferentes pontos da cidade

27 janeiro 2026 - 09h36Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Com atendimento direto ao público e simulações de economia na conta de luz, a Fiems leva a Corumbá, nesta semana, o programa 'Em Conta – Associação de Energia Renovável', que permite reduzir em até 20% o valor da energia, sem necessidade de obras, instalação de equipamentos ou investimento inicial. A ação começa terça-feira (27) e segue até quinta-feira (29).

A iniciativa é conduzida pela Diretoria de Sustentabilidade da Fiems e oferece orientações técnicas, esclarecimento de dúvidas e a possibilidade de adesão imediata ao programa nos próprios pontos de atendimento. Durante os três dias, equipes especializadas estarão disponíveis para atender a população.

A ação conta com apoio institucional da Prefeitura de Corumbá e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Comarca de Corumbá.

Os atendimentos ocorrerão na recepção do Fórum do TJMS, no Senai e na Escola Sesi. O local de atendimento do dia 29 de janeiro ainda será definido.

Programação

Terça-feira (27)
Fórum do TJMS
das 12h às 19h
Atendimento aberto à população

Quarta-feira (28)
Senai
das 8h às 20h

Escola Sesi
das 9h às 9h30, das 15h às 15h30 e das 17h às 18h – professores
das 17h às 18h – pais e responsáveis

