Programa da Fiems amplia acesso à energia limpa e mais barata em Corumbá

Com atendimento direto ao público e simulações de economia na conta de luz, a Fiems leva a Corumbá, nesta semana, o programa 'Em Conta – Associação de Energia Renovável', que permite reduzir em até 20% o valor da energia, sem necessidade de obras, instalação de equipamentos ou investimento inicial. A ação começa terça-feira (27) e segue até quinta-feira (29).

A iniciativa é conduzida pela Diretoria de Sustentabilidade da Fiems e oferece orientações técnicas, esclarecimento de dúvidas e a possibilidade de adesão imediata ao programa nos próprios pontos de atendimento. Durante os três dias, equipes especializadas estarão disponíveis para atender a população.

A ação conta com apoio institucional da Prefeitura de Corumbá e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Comarca de Corumbá.

Os atendimentos ocorrerão na recepção do Fórum do TJMS, no Senai e na Escola Sesi. O local de atendimento do dia 29 de janeiro ainda será definido.

Programação

Terça-feira (27)

Fórum do TJMS

das 12h às 19h

Atendimento aberto à população

Quarta-feira (28)

Senai

das 8h às 20h

Escola Sesi

das 9h às 9h30, das 15h às 15h30 e das 17h às 18h – professores

das 17h às 18h – pais e responsáveis

