Programa gratuito oferece capacitação para mulheres empreendedoras da Capital

Entre os dias 15 e 19 de setembro, acontece em Campo Grande mais uma edição do programa “Empreenda Bem Mulher”, voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino e à capacitação para negócios sustentáveis.

O evento será realizado das 18h30 às 21h, na Rua 15 de Novembro, 1373 – Centro, com a participação de especialistas que vão compartilhar estratégias, experiências e ferramentas práticas para quem deseja abrir ou aprimorar seu próprio negócio.

A programação conta com temas essenciais para quem empreende:

Segunda (15/09): Comunicação Estratégica, com Stefanny Azevedo

Terça (16/09): Liderança Empreendedora, com Fernanda Bentasol

Quarta (17/09): Finanças, com Tatiana Lubas

Quinta (18/09): Vendas, com Giseli Fedossi

Sexta (19/09): Posicionamento de Imagem e Estilo, com Hagatta Cristy

Gratuito e aberto ao público, o programa oferece uma semana de aprendizado, troca de experiências e networking — tudo voltado ao fortalecimento do protagonismo feminino no mundo dos negócios.

As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp: (67) 98131-7879.

