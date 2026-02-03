Menu
Programa 'Rotas' é instituído para integração da América do Sul

A iniciativa do Ministério do Planejamento busca fortalecer a infraestrutura e o planejamento regional de forma integrada

03 fevereiro 2026 - 09h23Sarah Chaves
Ponte da Rota BioceânicaPonte da Rota Bioceânica   (Saul Schramm/Secom)

O Ministério do Planejamento e Orçamento instituiu o Programa Rotas de Integração Sul-Americana, com o objetivo de planejar e articular ações voltadas à integração da infraestrutura física, digital, social, ambiental e cultural entre os países da América do Sul. A iniciativa foi criada por meio da Portaria  publicada nesta terça-feira (3).

O programa, denominado Rotas, tem como finalidade subsidiar a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da conectividade regional, a partir do planejamento integrado e da articulação entre entes federativos, órgãos do governo federal, países vizinhos e organismos internacionais. A proposta adota como princípios a transversalidade, as boas práticas de governança e a responsabilidade socioambiental.

Entre os objetivos do Rotas estão a identificação das demandas dos estados e municípios relacionadas à integração sul-americana, a articulação de projetos de infraestrutura no território brasileiro, o apoio à cooperação com governos de outros países da região e a consolidação de parcerias para estudos técnicos e pesquisas aplicadas.

O programa está estruturado em redes de infraestrutura baseadas em cinco abordagens: multimodalidade de transportes, integração energética e digital, unidade geoeconômica sul-americana, bioceanidade e perspectivas fronteiriças e não fronteiriças. A partir dessas diretrizes, foram definidas cinco rotas de integração: Ilha das Guianas, Amazônica, Quadrante Rondon, Bioceânica de Capricórnio e Bioceânica do Sul, abrangendo diferentes regiões do país, inclusive Mato Grosso do Sul.

A coordenação do Rotas ficará a cargo da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento e Orçamento, responsável pela articulação institucional, participação social, acompanhamento de projetos, produção de informações estratégicas e interação com instâncias financeiras internacionais. 

