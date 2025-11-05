Programa "Sonho Seguro" será lançado amanhã com foco em moradia digna e inclusão social

Campo Grande lança nesta quinta-feira (6), às 17h, no Teatro do Paço Municipal, o programa “Sonho Seguro”, que marca uma nova etapa na política habitacional da Capital. A iniciativa, coordenada pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), tem foco na inclusão social, sustentabilidade, regularização fundiária e acesso à moradia digna.

Com duração de 36 meses, o programa será executado em parceria com a CONSSOL – Sistema Integrado de Economia Solidária, e reúne ações técnicas, sociais e urbanas voltadas ao fortalecimento da segurança jurídica das famílias e ao desenvolvimento urbano sustentável.

Entre os principais eixos de atuação estão a regularização fundiária, que deve beneficiar cerca de 10 mil famílias em todas as regiões da cidade, o acompanhamento social em empreendimentos habitacionais, o incentivo a programas de crédito e sustentabilidade e a realização de eventos voltados ao acesso à casa própria.

De acordo com o diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques, o “Sonho Seguro” consolida as políticas de habitação de interesse social da Capital. Durante o lançamento, também serão entregues contratos de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) a famílias de diferentes regiões, reforçando o compromisso com moradia regularizada e de qualidade.

