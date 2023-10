Programa sustentável da Capital é selecionado para circuito da ONU

Como parte do Programa FAC Sustentável, será realizado, no dia 31 de outubro, na Unidade Técnica de Agricultura Urbana, a partir das 8h, a “Manhã no Campo – Uma Perspectiva para o Futuro Sustentável”. O evento faz parte do Circuito Urbano da ONU – HABITAT e foi selecionado entre outros estados e países para ter a autenticidade e apoio institucional da ONU.

Com representantes de mais de 20 países da América Latina e da África lusófona (países africanos que tem a língua portuguesa como oficial), o Circuito Urbano 2023 acontece entre 02 e 31 de outubro. Durante todo o mês de outubro, mais de 230 eventos estão programados para discutir a construção da resiliência urbana no Sul Global.

Criada pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) no Brasil, a iniciativa tem como objetivo promover o Outubro Urbano, mês dedicado a debater como tornar melhor a vida nas cidades. Toda a programação é gratuita e será transmitida pelo canal do Circuito Urbano no YouTube

O tema desta edição aborda a importância de se explorar caminhos que ampliem o acesso de governos locais a novas formas de financiamento para construir um desenvolvimento urbano sustentável.

Durante o evento, alunos da Escola Municipal Padre Heitor Castoldi participam de palestras temáticas como conservação do meio ambiente, uso adequado do solo, da água, conscientização de descarte correto de resíduos, geração de renda, combate à fome e diminuição do desperdício de alimentos orgânicos, manejo de hortas, oficinas de compostagem, uso de defensivos naturais e palestras lúdicas.

A coordenadora geral do FAC, Adir Diniz, comemora a oportunidade. “É uma honra participar de um projeto tão importante como este e receber tamanho reconhecimento. Sinal que estamos no caminho certo e contribuindo para um mundo mais sustentável”, pontua Adir.

Serviço

“Manhã no Campo – Uma Perspectiva para o Futuro Sustentável”

Data: 31/10/2023

Horário: A partir das 8h

Local: Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA/FAC) – Rua Santana, 1750 – Bairro Vilas Boas.

