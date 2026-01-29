Menu
Programa Vivências no SUS abre inscrições na segunda-feira na Capital

Seleção é voltada a estudantes e profissionais da área da saúde e oferece imersão nos serviços do SUS em Campo Grande entre os dias 6 e 11 de abril de 2026

29 janeiro 2026 - 19h10Taynara Menezes
Ao todo, são ofertadas 33 vagas, sendo 30 destinadas a viventes, estudantes de graduação, ensino técnico e residentes da área da saúde, e três para facilitadoresAo todo, são ofertadas 33 vagas, sendo 30 destinadas a viventes, estudantes de graduação, ensino técnico e residentes da área da saúde, e três para facilitadores   (Foto: Divulgação)

Estão abertas, a partir da segunda-feira (2), as inscrições para o Programa Nacional de Vivências no Sistema Único de Saúde (Vivências no SUS), em articulação com o Projeto Vivências e Estágios na Realidade do SUS (VER-SUS) – edição 2026. A vivência será realizada em Campo Grande, entre os dias 6 e 11 de abril de 2026, proporcionando uma imersão completa nos serviços e nas políticas públicas de saúde do município.

O processo seletivo é conduzido pela Associação da Rede Unida, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Secretaria de Estado de Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Associação de Arteterapia de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, são ofertadas 33 vagas, sendo 30 destinadas a viventes, estudantes de graduação, ensino técnico e residentes da área da saúde, e três para facilitadores, voltadas a pessoas com experiência prévia em vivências no SUS, movimentos sociais, projetos de extensão, pesquisa ou iniciativas relacionadas à formação em saúde. O edital prevê ainda reserva de vagas para pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas trans, conforme a legislação vigente.

Durante a vivência, os participantes terão contato direto com os diferentes níveis de atenção à saúde, como Atenção Primária, Secundária e Terciária, além da Rede de Atenção Psicossocial, Rede Hospitalar, Urgência e Emergência, políticas públicas de equidade, saúde da mulher, atenção a populações vulneráveis, gestão e educação em saúde, entre outras áreas estratégicas do SUS em Campo Grande. As atividades ocorrerão em regime de imersão integral, com acompanhamento pedagógico, metodologias ativas e espaços de reflexão coletiva.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível até às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 27 de fevereiro de 2026. Para participar, é necessário anexar documento de identificação com foto, carteira de vacinação atualizada, comprovante de matrícula no semestre 2026/1 e uma carta de apresentação, que será utilizada como critério de avaliação.

O resultado final será divulgado no dia 27 de março de 2026, no site da Rede Unida. A vivência não é remunerada, porém o projeto custeará alimentação, hospedagem coletiva e transporte interno durante as atividades. Os participantes que cumprirem integralmente a programação receberão certificação, com carga horária definida conforme as atividades desenvolvidas ao longo da imersão.

