Programação do Norte Sul Plaza combina Natal, oficinas e encontro de motos

O shopping Norte Sul Plaza segue com programação intensificada neste fim de novembro e aposta em atrações para todas as idades. O clima natalino continua tomando conta dos corredores, agora acompanhado por apresentações culturais, oficinas gratuitas e a chegada do Pantanal Moto Weekend, que deve movimentar o público neste sábado (22).



A concentração começa às 10h, no Road House Old Sheep, de onde os participantes seguem em caravana até o Norte Sul Plaza. A programação oficial inicia às 11h30, com shows de rock, área gastronômica e entrada gratuita.

O evento reúne exposição de motos, espaço kids e estrutura para receber famílias e amantes do motociclismo. Há ainda ação solidária. Quem doar 1 kg de alimento não perecível concorre a prêmios e ajuda a Clínica Social Colibri.

Oficinas gratuitas retornam ao calendário

No sábado, duas atividades gratuitas estarão disponíveis mediante inscrição pelo app Clube+. Entre 14h e 16h, a artesã Bia Barros ministra a oficina de Costura Criativa, em frente à Magazine Luiza. Das 15h às 17h, o corredor entre Riachuelo e Anita recebe a oficina Natal Pintado à Mão, com pintura em gesso para crianças.

No domingo (23), Bia Barros retorna com oficina de marcadores de página em crochê, das 14h às 16h.

Cultura e música no clima de Natal

A programação cultural de sábado inclui Cantata de Natal da Igreja Maranata e apresentação do grupo Evangelho Sem Fronteiras, a partir das 15h, na Praça de Eventos. Às 17h, o ballet do Círculo Militar encerra o dia com o espetáculo Princesas Bailarinas.

Estreias

A Cinépolis exibe as estreias “Wicked: Parte 2”, “O Sobrevivente” e “Silvio Santos Vem Aí!”. Seguem em cartaz “Eu e Meu Avô Nihonjin” e “Truque de Mestre: O 3º Ato”. A programação completa está disponível no app e site da rede.

Atrações fixas continuam disponíveis

- Sítio Kids – torre elástica, escorregadores e animais temáticos. PCDs têm 50% de desconto.

- Coisa de Criança – mini casa lúdica com camarim e tobogãs.

- Slimeria – oficina de slime e pulseira por R$ 30 (PCDs pagam R$ 20).

- Magic Games – Passaporte Kid Play por R$ 40 e T-Rex Tour por R$ 15.

Funcionamento no feriado

O shopping abre normalmente nesta quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra, das 10h às 22h.

