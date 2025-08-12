Projeto contra redução dos ônibus será votado nesta terça-feira

A Câmara Municipal de Campo Grande irá votar, nesta terça-feira (12), o Projeto de Lei 11.681/25, de autoria da vereadora Ana Portela, que proíbe a adoção de quadro de horários reduzidos no transporte público municipal durante o período de férias escolares. A proposta será analisada em primeira discussão pelos vereadores durante a sessão ordinária.

O projeto determina que a redução na oferta de ônibus e nos horários durante as férias escolares nos meses de janeiro e julho, seja considerada infração contratual, sujeita a penalidades como multas e sanções administrativas. Segundo a vereadora, a medida busca garantir o direito ao transporte digno para todos os cidadãos que continuam utilizando o serviço normalmente, mesmo durante o recesso escolar.

“A redução da frota nessas épocas prejudica trabalhadores, estudantes universitários e demais usuários, agravando a superlotação nos horários de pico e comprometendo a qualidade do serviço”, justifica Ana Portela.

Além desse projeto, os vereadores também votarão, em primeira discussão, o Projeto de Lei 11.698/25, de autoria do vereador Flávio Cabo Almi, que institui o Dia Municipal do Johrei, a ser comemorado anualmente em 15 de junho. O Johrei é descrito como um ato sagrado de canalização de Energia Espiritual, voltado à purificação do espírito e à busca de harmonia espiritual e material.

