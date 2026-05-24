Projeto de educação ambiental do MPMS atende 700 alunos em três cidades de MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul desenvolve um projeto de educação ambiental que atende cerca de 700 alunos da 5ª série das redes pública e privada nos municípios de Bataguassu, Santa Rita do Pardo e Anaurilândia. Em sua quinta edição, a iniciativa já alcançou aproximadamente 3 mil estudantes.

O projeto é dividido em cinco módulos e aborda temas ligados à preservação ambiental, reciclagem, gestão de resíduos sólidos e consumo consciente. Também são discutidas ações do MPMS em municípios impactados por usinas hidrelétricas da região.

As atividades ocorrem em parceria com o Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja). Pela manhã, os estudantes participam de palestras e, à tarde, acompanham sessões de cinema com temática ambiental, além de atividades esportivas e educativas. O projeto também oferece transporte, alimentação e acompanhamento durante toda a programação.

Entre as ações práticas, os alunos participam de visitas ao Bioparque e ao Planetário, em Campo Grande, além de passeios pedagógicos pelos rios Paraná e Pardo. Segundo o MPMS, as atividades buscam demonstrar os impactos ambientais provocados pelo represamento causado por usina hidrelétrica.

O projeto também premia estudantes e professores com viagens educativas. Neste ano, os selecionados devem visitar o Zoológico de São Paulo. A escolha leva em consideração critérios como frequência, comportamento e contexto social dos participantes.

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