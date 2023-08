Projeto de eficiência energética do Parque Jacques da Luz será entregue sexta

Brenda Leitte, com Prefeitura

O projeto de eficiência energética do Parque Jacques da Luz será entregue nesta sexta-feira (25), às 17h, no próprio Parque, localizado na Rua Barreiras, no Bairro Moreninha II.

Com o objetivo de oferecer uma iluminação mais eficiente, segura e econômica para os frequentadores do Parque, a Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Energisa, entrega o projeto de modernização da iluminação.

O projeto prevê a substituição dos projetores, luminárias e lâmpadas convencionais, por aparelhos com tecnologia LED, que trazem mais economia e reduzem custos ao município, através de uma tecnologia sustentável, contribuindo na diminuição da emissão de gases de efeito estufa.

A modernização da iluminação no Parque Jacques da Luz é mais um passo rumo à melhoria da infraestrutura urbana e oferecimento de serviços de qualidade para os cidadãos.

A entrega desse novo projeto de iluminação será um marco para a comunidade local, promovendo não apenas uma melhor experiência no parque, mas também reforçando a preocupação da administração municipal com a segurança e o bem-estar dos visitantes.

