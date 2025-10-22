Projeto de Lei quer proibir tráfego de veículos pesados no Parque dos Poderes

Um Projeto de Lei, apresentado na manhã desta quarta-feira (22), quer proibir o tráfego de veículos pesados no Parque dos Poderes. A proposta do deputado Pedro Kemp (PT) segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O Projeto de Lei 268/2025 dispõe da proibição do tráfego de caminhões a partir de cinco eixos, como: rodotrem, caminhão trator trucado com semi reboque e/ou com reboque; caminhão trator com semi reboque e/ou reboque; caminhão com reboque; caminhão trucado com reboque; romeu e julieta; bi trem articulado; bi-trem, treminhão, caminhão canavieiro, de grãos, e outros da mesma natureza.

As vias que são abrangidas pela proposta são a Avenida do Poeta, Desembargador José Nunes da Cunha, Waldir dos Santos Pereira, André Junqueiras Fortes, Marcelo de Castro Fontes Junior, Dr. Fadel Tajher Iunes.

Para Pedro Kemp a ideia é preservar a área que totaliza mais de 2.435m² e integra o Complexo do Parque dos Poderes. " A região também constitui uma região de atividade de lazer, esporte e cultura. Com a expansão do mercado imobiliário, essas avenidas tornaram rota de acesso, o que aumentou consideravelmente o tráfego de veículos pesados, que danificam a pista, ameaçam a segurança dos animais e das pessoas que praticam atividade física na área", justificou.

