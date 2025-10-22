Menu
Menu Busca quarta, 22 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Projeto de Lei quer proibir tráfego de veículos pesados no Parque dos Poderes

A proposta segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR)

22 outubro 2025 - 16h24Taynara Menezes
Região do Parque dos Poderes - Região do Parque dos Poderes -   (Divulgação / Decom/MPMS)

Um Projeto de Lei, apresentado na manhã desta quarta-feira (22), quer proibir o tráfego de veículos pesados no Parque dos Poderes. A proposta do deputado Pedro Kemp (PT) segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O Projeto de Lei 268/2025 dispõe da proibição do tráfego de caminhões a partir de cinco eixos, como: rodotrem, caminhão trator trucado com semi reboque e/ou com reboque; caminhão trator com semi reboque e/ou reboque; caminhão com reboque; caminhão trucado com reboque; romeu e julieta; bi trem articulado; bi-trem, treminhão, caminhão canavieiro, de grãos, e outros da mesma natureza.

As vias que são abrangidas pela proposta são a Avenida do Poeta, Desembargador José Nunes da Cunha, Waldir dos Santos Pereira, André Junqueiras Fortes, Marcelo de Castro Fontes Junior, Dr. Fadel Tajher Iunes.

Para Pedro Kemp a ideia é preservar a área que totaliza mais de 2.435m² e integra o Complexo do Parque dos Poderes. " A região também constitui uma região de atividade de lazer, esporte e cultura. Com a expansão do mercado imobiliário, essas avenidas tornaram rota de acesso, o que aumentou consideravelmente o tráfego de veículos pesados, que danificam a pista, ameaçam a segurança dos animais e das pessoas que praticam atividade física na área", justificou. 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Shopping Campo Grande sem energia
Cidade
JD1TV: Queda de energia deixa shopping no 'breu' na Capital
Ação acontece até sábado
Cidade
Drive Thru da Reciclagem começa amanhã no estacionamento do Bioparque
Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck
Cidade
Ministra Esther Dweck entregará imóveis e áreas da União para uso em MS
Foto: Divulgação
Cidade
Vila Morena recebe 'Cidade da Juventude 2025' com oficinas e atrações culturais
Imagem ilustrativa
Cidade
Consórcio Guaicurus atribui paralisação dos ônibus a falta de recursos
Willames Monteiro dos Santos, acusado de feminicídio foi capturado por policiais da DEAM -
Justiça
TJ suspende júri popular de acusado de feminicídio em Campo Grande
 UPA do Jardim Leblon
Saúde
Tem ou não tem? MP quer número de marmitas que prefeitura diz enviar as UPAs
Clima de sol em Campo Grande
Cidade
Ventos fortes deixam manhãs geladas, mas quarta-feira deve ser quente em MS
Ônibus ficaram nas garagens logo cedo
Cidade
Preço de corrida por aplicativo dispara com ausência de ônibus em Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande