Projeto Guiné promove workshops sobre saberes populares com ervas e chás na Capital

Os participantes aprenderão a identificar, colher, secar, armazenar e preparar infusões de forma artesanal

03 setembro 2025 - 08h52Sarah Chaves

O projeto Guiné, idealizado por Gê Cardoso acontece neste mês de setembro em Campo Grande e tem como objetivo resgatar e valorizar os saberes populares sobre o uso de ervas, raízes, cascas e folhas na preparação de chás e infusões.

O projeto promove três workshops gratuitos, sendo dois voltados para mulheres atendidas por organizações sociais e um para o público em geral.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Durante os encontros, os participantes aprenderão a identificar, colher, secar, armazenar e preparar chás e infusões de forma artesanal, utilizando plantas como boldo, manjericão, alfavaca, hortelã-pimenta, alecrim, guiné, camomila, canela, entre outras.

Ao todo são 30 vagas para o último dia de workshop e o projeto vai disponibilizar uma ajuda de custo de R$ 25 reais para 20 participantes. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por este link até 10 de setembro.

Datas dos Workshops

25 de setembro (quarta-feira), às 14h
Workshop para mulheres atendidas pela Central Única das Favelas (CUFA)
Inclui contação de histórias com Ana Triches para crianças da instituição.

26 de setembro (quinta-feira), às 14h
Workshop para mulheres atendidas pelo Instituto Aciesp
Também com contação de histórias para filhos e familiares das participantes.

27 de setembro (sexta-feira), às 14h
Workshop aberto ao público
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo

O projeto conta com acessibilidade em Libras. Mais informações pelo telefone/whatsapp (16) 99216-9934

