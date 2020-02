Projeto pretende reduzir consumo de energia na Feira Central

A Prefeitura de Campo Grande, Concessionária de Energia Elétrica Energia MS e a Associação da Feira Central Cultural e Turística de Campo Grande (Afecetur) assinaram um Projeto de Eficiência Energética para reduzir o consumo de energia elétrica no ponto turístico e gastronômico da capital.

O projeto prevê a trocada das lâmpadas e toda a fiação do sistema elétrico da Feira Central de Campo Grande, com o investimento de R$ 430 mil.

O prefeito Marquinhos Trad destacou que o projeto deve reduzir em mais de 60% o valor final na conta dos comerciantes. "Estamos gerando mais recursos para nossa cidade e todos são beneficiados”.

Já o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, elogiou a parceria da concessionária de Energia Elétrica Energia MS com o Município de Campo Grande, na Substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e a instalação do sistema fotovoltaico.

A presidente da Afecetur, Alvira Appel, agradeceu o apoio. “Nós estamos satisfeitos por proporcionar aos feirantes esta economia de energia com esta renovação de fios e lâmpadas. A parceria com a empresa de energia dá um novo ânimo para todos os comerciantes”.

O vereador William Maksoud conduziu toda a negociação para a materialização do Projeto de Eficiência Energética da Feira Central de Campo Grande e destacou a parceria entre todos os envolvidos para concretização do trabalho. “É um projeto que beneficia esta e as futuras gerações. Nós agradecemos ao prefeito Marquinhos e a direção da empresa de energia por acreditarem neste projeto, que beneficia os trabalhadores e as pessoas que frequentam este local”, finalizou.

