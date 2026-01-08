Menu
Projeto Sucuriú direciona doações a entidades sociais de Inocência

A Arauco e parceiros entregaram móveis e equipamentos a instituições do município

08 janeiro 2026 - 13h51Sarah Chaves, com informações da assessoria
Parceiros do Bem promove rede solidária entre fornecedores do Projeto Sucuriú e beneficia entidades de Inocência

A Arauco iniciou, por meio do programa Parceiros do Bem, uma articulação com fornecedores do Projeto Sucuriú para apoiar instituições sociais de Inocência (MS). A iniciativa reúne empresas parceiras para realizar doações diretas e ações conjuntas voltadas a entidades que atendem populações em situação de vulnerabilidade no município.

Em dezembro, em parceria com a Veolia, foram doados móveis e equipamentos para quatro instituições: a Apae de Inocência, o Lar dos Idosos Jeferson Leandro Prado Elias, o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes e a Casa de Passagem, criada em conjunto com a Prefeitura para acolhimento temporário de pessoas em vulnerabilidade social.

As ações estão inseridas no Plano Estratégico Socioambiental (PES) do Projeto Sucuriú, que prevê R$ 85 milhões em investimentos destinados à ampliação da infraestrutura urbana e ao fortalecimento de serviços públicos em Inocência, município que recebe a primeira fábrica de celulose da Arauco no Brasil.

O programa funciona como um mecanismo de coordenação entre fornecedores do projeto. A Veolia, responsável por soluções de tratamento de efluentes no Projeto Sucuriú, participa da iniciativa por meio do repasse de equipamentos e materiais às instituições atendidas.

