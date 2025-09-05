Projeto Sucuriú em Inocência será 40% da produção global de celulose da Arauco

O protagonismo do Brasil na estratégia global da Arauco ficou evidente durante o Painel Empresarial e Rodada de Negócios Brasil-Chile, realizado nesta semana em Campo Grande. A companhia chilena, uma das líderes globais do setor de celulose e painéis de madeira, destacou que o Projeto Sucuriú, em construção na cidade de Inocência, será responsável por 40% de toda a produção mundial da empresa no setor.

Esse dado foi apresentado pelo Diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco, Theófilo Militão, que representou a empresa no painel. “Esse projeto é o maior investimento da história da Arauco e reforça a confiança mútua entre Brasil e Chile. Quando entrar em operação no final de 2027, a nova planta terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano, transformando o Mato Grosso do Sul em um polo global do setor”, afirmou.

O empreendimento envolve US$ 4,6 bilhões em investimentos, ressaltou o Diretor Global de Pessoas, Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Arauco, Charles Kimber. Ao participar do evento, ele destacou a longa e sólida relação da companhia com o Brasil, reforçada agora pela construção do Projeto Sucuriú. “Temos uma parceria produtiva e de longo prazo com os brasileiros, pautada pelo respeito e crescimento mútuo. Hoje, vemos uma nova janela de oportunidades para expandir os laços econômicos, sociais e culturais entre os dois países”, declarou.

O evento foi marcado pelo debate sobre o fortalecimento do comércio bilateral e soluções logísticas estratégicas, como a Rota Bioceânica, que ligará o Mato Grosso do Sul aos portos do norte chileno por meio de uma malha rodoviária de 3.520 km, integrando Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. A nova rota está 75% concluída e promete reduzir significativamente os custos logísticos para exportação, beneficiando diretamente projetos como o da Arauco.

Para Theófilo Militão, o investimento em Inocência vai além da produção industrial — é um motor de transformação regional. “Escolhemos crescer aqui, juntos, neste Mato Grosso do Sul que tão bem nos acolheu. Este projeto representa um catalisador de desenvolvimento: qualifica a mão de obra local, gera empregos, atrai investimentos e impacta positivamente a vida de milhares de pessoas.”

A Rodada de Negócios contou com a presença de autoridades dos dois países, incluindo o governador Eduardo Riedel, que definiu o momento como histórico, e o ministro da Economia, Fomento e Turismo do Chile, Álvaro García, que anunciou US$ 1 bilhão em melhorias nos portos de Iquique, Antofagasta e Tarapacá.



Também participaram a ministra do Planejamento do Brasil, Simone Tebet; os governadores chilenos de Tarapacá e Antofagasta; representantes do Itamaraty; o embaixador do Chile no Brasil, Sebastian Depolo; a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes; o presidente da FIEMS, Sérgio Longen; e o deputado estadual Paulo Corrêa, representando a Assembleia Legislativa de MS.

Sobre o Projeto Sucuriú

O Projeto Sucuriú marca a entrada da divisão de celulose da Arauco no Brasil. O investimento de US$4.6 bilhões inclui a construção de uma planta com capacidade de produção de 3,5 milhões de toneladas de fibra curta de celulose/ano. Está localizado em uma área de 3.500 hectares, a 50 quilômetros do centro da cidade de Inocência (MS) e ao lado do Rio Sucuriú. A etapa de terraplanagem começou em 2024 e a previsão de entrada em operação é no final de 2027.

Sobre a Arauco Brasil

No país desde 2002, a Arauco atua nos segmentos Florestal e de Madeiras com o propósito de, a partir da natureza e de fontes renováveis, contribuir com as pessoas e o planeta. Emprega mais de 3000 colaboradores próprios e conta com cinco unidades industriais brasileiras.

As plantas estão distribuídas entre a produção de painéis, em três fábricas localizadas nas cidades de Jaguariaíva (PR), Ponta Grossa (PR) e Montenegro (RS); painéis e molduras, na planta localizada em Piên (PR); resinas e químicos, na unidade de Araucária (PR) e, em 2027, prepara-se para inaugurar sua primeira fábrica de celulose brasileira em Inocência (MS).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também