Projetos voltados a defesa do consumidor serão credenciados pelo Procon-MS

O Procon de Mato Grosso do Sul iniciou nesta segunda-feira (2) o credenciamento de projetos voltados à proteção e defesa do consumidor. A iniciativa é destinada aos Procons municipais e às organizações sociais que atuam na área, com investimento total de R$ 700 mil, oriundos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDCC).

Do montante disponível, R$ 500 mil serão destinados aos Procons municipais e R$ 200 mil às organizações sociais. Os recursos podem ser usados no desenvolvimento de estudos sobre relações de consumo, realização de eventos de orientação ao consumidor, capacitação técnica, modernização administrativa, manutenção de despesas de custeio, entre outras ações voltadas à defesa dos direitos do consumidor.

Os interessados poderão contar com apoio técnico do Procon-MS e da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), caso necessário.

As propostas podem ser enviadas até o dia 30 de agosto, de forma presencial ou eletrônica. O credenciamento dos projetos será concluído até dezembro deste ano.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também