Promo Centro: Semana terá promoções de até 70% nas lojas da Capital

Campanha da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), a "Promo Centro", começou no fim de semana e vai até o próximo sábado (12), nas lojas da região central.

São mais de 200 lojas participantes com cinco mil itens com desconto e reduções entre 5% a 70%, nos comércios parceiros da inciativa.

“Vamos mostrar que o Centro está de volta, com a sua pujança, e todo a conexão que possui com o campo-grandense, na hora de comprar presentes. Vemos, inclusive, às vésperas do Dia dos Pais como uma oportunidade do nosso Varejo mostrar superação frente a um ano de tantos desafios”, explica o presidente da CDL-CG, Adelaido Vila.

Criada em 2019, a “Promo Centro” chega a sua terceira edição, a maior organizada até o momento de acordo com a presidente da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), Inês Santiago.

Confira onde encontrar ofertas da “Promo Centro”:

Anita Shoes

Beco Acessórios

Betel Center

Brasfogos

Casas Pernambucanas

Com Tudo

Casas Bahia

Camelódramo

Central Embalagens

Badaluque

Flor Do Campo

Fruto Do Ventre

Hering Store

Giga

Gazin

Lojas Avenida

Maube Jóias

Magazine Luiza

Mega

Mega Jeans

Mix Cosméticos

Montreal

Monydai

Muito Mais Moda

O Boticário

Ótica Itamaraty

Ótica Real

Ordini

Pátio Central Shopping

Passaletti

Planeta

Prisma Cosméticos

Rosa De Sarom

Rei Dos Tecidos

Sacaria Beira Rio

Shopping Estação

Shop Tudo

Tô Que Tô Cosméticos

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também